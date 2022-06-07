Burak Yılmaz hangi takımda forma giyecek?

Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz'ın sözleşmesi sona erdi. Serbest statüde bulunan futbolcu transferine yönelik flaş bir açıklamada bulundu.
Beşiktaş'a transfer olmayacağını açıklayan Burak Yılmaz, Galatasaray ile de görüşmediğini söyledi. 36 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile ilgili ise dikkat çekici bir mesaj verdi.
İşte Burak Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
- -"Çok net söyleyeceğim; Beşiktaş'a transfer olmayacağım. Beşiktaş da beni istemiyor. Bana karşı bir tasarrufları yok."
- -"Türkiye'den hiçbir takımla görüşmedim, Avrupa'da kalmak istiyorum. Acun abiyle bir görüşmem oldu"
- -"Yaşım geçtikçe eleştirilmek bana daha fazla koymaya başladı. Bu kadar şey kazanmışım, kendimi yere atmayı ve ofsaytı mı konuşacağız? Bunu Arda ve Emre abiden de görebilirsiniz. Yaş aldıkça daha agresif açıklamalar olabiliyor."
- -"Keşke ülkemizi Dünya Kupası'na götürüp bıraksaydım ama en azından bıraktırılmadım, itibarsızlaştırılmadım."