Burak Yılmaz hangi takımda forma giyecek?

Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz'ın sözleşmesi sona erdi. Serbest statüde bulunan futbolcu transferine yönelik flaş bir açıklamada bulundu.

Beşiktaş'a transfer olmayacağını açıklayan Burak Yılmaz, Galatasaray ile de görüşmediğini söyledi. 36 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile ilgili ise dikkat çekici bir mesaj verdi.

İşte Burak Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar;