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Spor

Burak Yılmaz kafaları karıştıran paylaşım: Veda mı etti?

Fortuna Sittard'ın golcüsü Burak Yılmaz, protesto edildiği maçın ardından veda niteliğinde bir paylaşım yaptı. 37 yaşındaki futbolcunun mesajı kulüp tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

11:26 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Burak Yılmaz Fortuna'da çıktığı 26 maçta 9 gol atıp 5 de asist kaydetti.

Burak Yılmaz Fortuna'da çıktığı 26 maçta 9 gol atıp 5 de asist kaydetti.

Hollanda'da Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, 3-1 kazandıkları Groningen maçı sonrası kafaları karıştıran bir açıklama yaptı.


Maçta oyundan çıkmayı reddettiği belirtilen 37 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın son bölümünde tribünler tarafından ıslıklandı.


Milli futbolcu maçın ardından yayınladığı mesajında, "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve taraftarları, Sizin için oynamak benim için bir onurdu. Her şey için çok teşekkür ederim. Size daha iyi ve başarılı yıllar dilerim" ifadelerine yer verdi.


"Ne olduğunu öğreneceğiz"

Burak Yılmaz'ın bu paylaşımı Fortuna Sittard'da şaşkınlıkla karşılandı.


Kulüp yöneticisi Ars, "Biz de şaşırdık, bugünkü önemli zafer onu oldukça rahatlattı. Belki yanlış bir çeviri, İngilizcesi tam olarak akıcı değil. Ya da taraftarla olan etkileşiminden rahatsız. Arkasında tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Pazartesi günü oturup ne olduğunu tamamen öğreneceğiz" dedi.


Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'la 3 yılı teknik direktör olmak üzere 5 yıllık mukavele imzalamıştı.



Burak Yılmaz'ın paylaşımı


#Hollanda Ligi
#Fortuna Sittard
#Burak Yılmaz
13 dakika önce
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