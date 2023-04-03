Burak Yılmaz kafaları karıştıran paylaşım: Veda mı etti?

Milli futbolcu maçın ardından yayınladığı mesajında, "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve taraftarları, Sizin için oynamak benim için bir onurdu. Her şey için çok teşekkür ederim. Size daha iyi ve başarılı yıllar dilerim" ifadelerine yer verdi.

Kulüp yöneticisi Ars, "Biz de şaşırdık, bugünkü önemli zafer onu oldukça rahatlattı. Belki yanlış bir çeviri, İngilizcesi tam olarak akıcı değil. Ya da taraftarla olan etkileşiminden rahatsız. Arkasında tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Pazartesi günü oturup ne olduğunu tamamen öğreneceğiz" dedi.