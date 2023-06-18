Burak Yılmaz Şenol Güneş'in yardımcısı olacak

Geçtiğimiz günlerde futbola veda eden Burak Yılmaz, Beşiktaş'a dönüyor. Yılmaz'ın siyah-beyazlı kulüp ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı ve yeni sezonda teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı olarak görev alacağı kaydedildi.