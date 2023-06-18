Burak Yılmaz Şenol Güneş'in yardımcısı olacak

Burak Yılmaz antrenörlük hayatına Şenol Güneş'in yanında başlayacak
Geçtiğimiz günlerde futbola veda eden Burak Yılmaz, Beşiktaş'a dönüyor. Yılmaz'ın siyah-beyazlı kulüp ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı ve yeni sezonda teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı olarak görev alacağı kaydedildi.
Daha önce de deneyimli hocanın, Yılmaz'ı teknik ekibinde görmek istediği ifade edilmişti. Burak Yılmaz ise futbolu bıraktığını açıkladığı basın toplantısında "Buraya Şenol hocamın yanından geldim. Hocamın da benimle alakalı düşüncesi vardır. Bunu biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Beşiktaş'ta antrenörlükten ayrılan Bayram Bektaş'ın yerine yeni sezonda Burak Yılmaz görev yapacak.