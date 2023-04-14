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Spor

Burak Yılmaz teknik direktörlüğe hazırlanıyor

Futbolculuğunun son dönemini yaşayan ve geçtiğimiz günlerde formasını giydiği Fortuna Sittard için veda niteliğinde paylaşım yapan eski milli golcü Burak Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla teknik direktörlüğe adım attığının sinyalini verdi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:17 . 14/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Burak Yılmaz bu sezon Hollanda ekibiyle çıktığı 27 resmi maçta 9 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Burak Yılmaz bu sezon Hollanda ekibiyle çıktığı 27 resmi maçta 9 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard forması giyen 37 yaşındaki eski milli futbolcu Burak Yılmaz, teknik direktörlük eğitimi aldığı sinyalini verdi.


Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hollanda ekibine teşekkür eden Yılmaz'ın bu paylaşımı veda olarak nitelendirilmişti.


Dün yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerinden fotoğraf paylaşan Burak Yılmaz'ın mutlu olduğu ve üzerinde TFF montu gözlemlenmesi "Burak Yılmaz UEFA A Lisansı almak için çalışmalara başladı" olarak yorumlandı.


İşte o paylaşım;

#Burak Yılmaz
#TFF
#UEFA A Lisansı
#Teknik Direktörlük
1 saat önce
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