Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hollanda ekibine teşekkür eden Yılmaz'ın bu paylaşımı veda olarak nitelendirilmişti.

Dün yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerinden fotoğraf paylaşan Burak Yılmaz'ın mutlu olduğu ve üzerinde TFF montu gözlemlenmesi "Burak Yılmaz UEFA A Lisansı almak için çalışmalara başladı" olarak yorumlandı.