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Spor

Burak Yılmaz'dan Aboubakar'la ilgili çok konuşulacak açıklama

Beşiktaş'tan ayrılan teknik sorumlu Burak Yılmaz, pişmanlığını dile getirerek "Keşke gelmeseydim" dedi. Vincent Aboubakar'la ilgili de konuşan genç çalıştırıcı, "4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

09:42 - 14/11/2023 Salı
Güncelleme: 09:49 - 14/11/2023 Salı
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Vincent Aboubakar & Burak Yılmaz

Vincent Aboubakar & Burak Yılmaz

Beşiktaş'taki görevinden istifa eden Burak Yılmaz, siyah-beyzlı takımda yaşadıkları hakkında çarpıcı açıklmalarda bulundu. Beşiktaş'a gelmekle ilgili pişmanlığını dile getiren Yılmaz, Vincent Aboubakar konusunda da dikkat çeken detaylar verdi.


Skorer'e konuşan Burak Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"Futbolcular kafeteryada oturuyorlardı"

"Futbolcularda inanılmaz bir vurdumduymazlık dikkati çekiyordu. Ülkesinden misafiri gelmiş yabancı oyuncumuz, o gün idmana çıkmayıp kafeteryada oturabiliyordu."


"Aboubakar 4 ay sonraki alacağını istiyormuş"

"Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz (Vincent Aboubakar), 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum."


Bailly-Tayfur Bingöl arasındaki gerginliğe tepkisi hakkında: "Pişmanlık duymuyorum"

"Anında tepki koymam hata olabilir. Ertesi gün de sorun giderildi. Barış sağlandı. Ama ben o günkü davranışımdan pişmanlık duymuyorum."




"Keşke gelmeseydim"

"Beşiktaş takımında beklemediğim tablolarla karşılaştım. Şenol Hocamızın gergin ve asabi halleri, oyuncularla ve bizimle konuşurken seçtiği üslup beni çok şaşırttı. Bu deneyleri de dağarcığımda saklayacağım. Ancak gücüme giden şeyler de var: Sayın Başkan’la konuşurken sıra para hesabına gelince Beşiktaş’la böyle bir alışverişe girmeyeceğimi söyledim. Ama Hırvat yardımcılarım için hak ettikleri ödemenin yapılmasını rica ettim. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Özetle içten içe ‘Keşke gelmeseydim’ diyorum ama, Beşiktaş’tan kaçamazdım."




"5 dakika içinde Rıza Hoca geldi"

"Ben Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile konuşmayı tamamlayıp kulüpten ayrılırken, 5 dakika içinde Rıza Hoca’nın geldiğini öğrendim. Böyle tablolara da alışmak lazımmış, ben bilemedim."



"Hamit Altıntop aradı"

"Şu anda A antrenörlük lisansım var. Önümüzdeki yıl da UEFA Pro Lisans’ı alacağım. Şimdi dinleniyor ve futbolun teorik yönlerini okuyarak bazı analizler yapıyorum. Yalnız olmadığımı bana hissettiren biri de var. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop aradı. Görüşeceğiz."






#Beşiktaş
#Burak Yılmaz
#Rıza Çalımbay
#Şenol Güneş
#Vincent Aboubakar
#Ahmet Nur Çebi
40 dakika önce
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