Burak Yılmaz'dan derbi mesajı: Kendime ve ekibime güveniyorum

Galatasaray derbisi için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta takımın başında olan Burak Yılmaz, sabah idmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





"Bize güç katacaklar"





Yardımcı antrenörlüğe Hari Vukas ve atletik performans antrenörlüğüne ise Toni Modric'in getirlmesi hakkında konuşan Yılmaz, "Benim isteğimle aramıza iki hocamız daha katıldı. Bu şekilde devam edeceğiz. Bize güç katacaklarını düşünüyorum" dedi.





"Derbiye yüzde 100 hazır olacağız"





Galatasaray maçıyla ilgili üzerlerinde bir baskı hissetmediklerini belirten genç teknik adam, "Derbiye yüzde 100 hazır olacağız. Yeter ki milli takımlardaki oyuncularımız sağlıklı bir şekilde dönsünler. Ben kendime ve ekibime güveniyorum. Futbolcularıma ve camiama güveniyorum. Ben rahatım. Oyuncularıma güvenim sonsuz. Büyük bir camiayı temsil ettiğimin farkındayım. Benim en büyük güvencem oyuncularım" ifadelerini kullandı.





"Gedson ve Salih yetişirse mutlu oluruz"





Gedson ve Salih Uçan'ın durumuyla ilgili de bilgi veren Burak Yılmaz, "Sağlık ekibimiz, derbiye yetişmeleri için elinden geleni yapıyor. Yetişirlerse çok mutlu oluruz. Yetişmezse, onların yerine oynayacak oyuncular Beşiktaş oyuncusudur. Ben umutluyum ve mutluyum. Onların yerine oynayacak olanlar da ellerinden geleni yapacaktır" diya konuştu.



































