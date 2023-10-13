|
Spor

Burak Yılmaz'dan derbi mesajı: Kendime ve ekibime güveniyorum

Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Burak Yılmaz, Galatasaray derbisi için üzerlerinde bir baskı olmadığını söyledi. Yılmaz, "Derbiye yüzde 100 hazır olacağız. Ben rahatım. Oyuncularıma güvenim sonsuz" diye konuştu.

11:57 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in istifasının ardından takımın başına geçti.

Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in istifasının ardından takımın başına geçti.

Galatasaray derbisi için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta takımın başında olan Burak Yılmaz, sabah idmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


"Bize güç katacaklar"

Yardımcı antrenörlüğe Hari Vukas ve atletik performans antrenörlüğüne ise Toni Modric'in getirlmesi hakkında konuşan Yılmaz, "Benim isteğimle aramıza iki hocamız daha katıldı. Bu şekilde devam edeceğiz. Bize güç katacaklarını düşünüyorum" dedi.


"Derbiye yüzde 100 hazır olacağız"

Galatasaray maçıyla ilgili üzerlerinde bir baskı hissetmediklerini belirten genç teknik adam, "Derbiye yüzde 100 hazır olacağız. Yeter ki milli takımlardaki oyuncularımız sağlıklı bir şekilde dönsünler. Ben kendime ve ekibime güveniyorum. Futbolcularıma ve camiama güveniyorum. Ben rahatım. Oyuncularıma güvenim sonsuz. Büyük bir camiayı temsil ettiğimin farkındayım. Benim en büyük güvencem oyuncularım" ifadelerini kullandı.


"Gedson ve Salih yetişirse mutlu oluruz"

Gedson ve Salih Uçan'ın durumuyla ilgili de bilgi veren Burak Yılmaz, "Sağlık ekibimiz, derbiye yetişmeleri için elinden geleni yapıyor. Yetişirlerse çok mutlu oluruz. Yetişmezse, onların yerine oynayacak oyuncular Beşiktaş oyuncusudur. Ben umutluyum ve mutluyum. Onların yerine oynayacak olanlar da ellerinden geleni yapacaktır" diya konuştu.










#Beşiktaş
#Burak Yılmaz
#Galatasaray
#Süper Lig
31 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Cuma namazı saat kaçta? 13 Ekim Diyanet cuma namazı vakitleri