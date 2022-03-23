Spor Burak Yılmazın Cristiano Ronaldo çıkışı sosyal medyada dikkat çekti
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Burak Yılmaz'ın Cristiano Ronaldo çıkışı sosyal medyada dikkat çekti

A Milli Futbol Takımımızın kaptanı Burak Yılmaz, Portekiz ile oynayacakları maç öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Yılmazın Cristiano Ronaldo çıkışı sosyal medyada dikkat çekti
Burak Yılmaz - A Milli Takım Kaptanı

A Milli Takımımızın yıldız isimlerinden Burak Yılmaz, Portekiz maçı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Burak Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle;

  • -"Biz de Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz Portekiz de istiyor. Portekiz ile Porto'da oynamak daha da farklı. Dünyanın en büyük oyuncusu burada oynuyor. Ancak biz buraya elenmiş gibi gelmedik. Bizim de hedeflerimiz var."
  • -"Jose Fonte doğru söylemiş. Yarın sahada kesinlikle arkadaşlık olmayacak!"
  • -"Cristiano Ronaldo benim için dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu. Ona çok büyük saygım var ve onu çok seviyorum. Son Dünya Kupası mı bilemem, ona sormak lazım ama benim son olduğuna eminim."
  • -"Laf olsun diye buraya gelmedik. Tamamen inanıyoruz. Kaybedebiliriz de. En başta söylediğim gibi, biz hiçbir şeyi kabul ederek gelmedik. Kaybedersek de kabul ederek kaybetmeyeceğiz."

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