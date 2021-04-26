Burak Yılmaz'ın gecesi: 2 gol 1 asist

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren Lille, Lyon'a konuk oldu. Kritik maçta Lyon 20. dakikada Islam Slimani, 35. dakikada da Jose Fonte'nin kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçti. İlk yarının bitimine saniyeler kala milli futbolcumuz Burak Yılmaz attığı müthiş frikik golüyle farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1 Lyon üstünlüğü ile sona erdi.

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Lille Jonathan David'in attığı golle beraberliği yakaladı. David'in attığı golün asist Burak Yılmaz'dan geldi.

Bitime 10 dakika kala Yusuf Yazıcı'nın oyunda dahil olmasıyla Lille galibiyet için yüklenmeye başladı. 85. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında topla buluşan Burak, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atarak hem geceye damga vurdu hem de Lille'i yeniden liderliği taşıdı.

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Burak Yılmaz'ın galibiyeti getiren golü:

Burak Yılmaz'ın Lyon'a attığı ikinci gol. pic.twitter.com/m0zrL5zK8Q — Panenka Video (@panenkavideos) April 25, 2021