Burak Yılmaz'ın kozu Ghezzal ve Chamberlain

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in teknik direktörlük koltuğundan ayrılmasından sonra takımın başına geçen Burak Yılmaz, bütün mesaisini Galatasaray derbisine hazırlanmak için harcıyor. Genç teknik adam bu konuda rakibin maçlarını izleyip analiz ederken, oyuncularıyla da Galatasaray'ın eksik yönlerini paylaşıyor.





Yılmaz'ın derbide en büyük kozu ise oyun kurucu pozisyonunda oynayacak olan Rachid Ghezzal ve Alex Oxlade-Chamberlain olacak.





Milli maçlar dolayısıyla verilen arada Chamberlain'in daha fazla forma girmesi bekleniyor. İngiliz orta saha oyuncusu, bu süreçte fiziksel eksiklerini gidermeyi hedefliyor.





Ghezzal da milli arayı fırsata çevirmeye çalışıyor. Uzun süren sakatlığını atlatan Cezayirli futbolcu, son İstanbulspor maçında 90 dakika oyunda kaldı ve penaltıdan bir de gol attı.



























