Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Bursaspor şampiyonluğa koşuyor: Adım adım 1'inci Lig'e

21:2324/03/2026, Salı
Sonraki haber
İlhan Depe'nin gol sonrası yaşadığı sevinç.
Türkiye Nesine 2. Lig 29. haftasında Bursaspor konuk ettiği Gebze Spor'u 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla puan farkını 8'e yükseltti.

Lider Bursaspor, Türkiye Nesine 2. Lig 29. haftasında ağırladığı Gebze Spor'u 2-0 mağlup etti.

Yeşil-beyazlılar bu galibiyetle birlikte puanını 67 yaptı ve maç fazlasıyla Aliağa FK ile farkı 8'e yükseltti.

Bursaspor'a üç puanı getiren golleri 70. dakikada İlhan Depe ile 75. dakikada Baran Başyiğit kaydetti.

Ligin bitimine 5 hafta kala yeşil-timsahlar bir sonraki maçında Fethiyespor'a konuk olacak.

TFF 2. LİG PUAN DURUMU
#Bursaspor
#TFF 2. Lig
#Gebzespor
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
