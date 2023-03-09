|
Reklam
Reklam
Spor

Bursaspor'a tarihi ceza: 9 maç seyircisiz oynayacaklar

PFDK, Amedspor maçında yaşanan olaylardan dolayı Bursaspor'a 9 maç seyircisiz oynama ve 326 bin TL para cezası verdi.

22:18 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bursaspor-Amedspor maçı tribün olayları nedeniyle birçok kez durmak zorunda kalmıştı.

Bursaspor-Amedspor maçı tribün olayları nedeniyle birçok kez durmak zorunda kalmıştı.

Bursaspor, Amed Sportif Faaliyet maçı sonrası 9 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırıldı. Yeşil-beyazlı kulüp aynı zamanda 326 bin TL para cezası aldı.

TFF 2. Lig’in 25. haftasında oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı sonrası yeşil-beyazlı takım PFDK’ya sevk edilmişti. TFF’den yapılan açıklamaya göre Bursaspor, toplamda 9 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

“Bursaspor Kulübü’nün, 05.03.2023 tarihinde oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 6 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü’nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü’nün, taraftarları ile mensuplarının neden olduğu saha olayları ve talimatlara aykırı eylem nedeniyle FDT’nin 52/2., 46. ve 10/2. maddesi uyarınca 8 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü görevlisi Aşkın Değirmenci’nin, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü görevlisi Aybars Türkkan’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”



#Bursaspor
#Amedspor
#2. Lig
35 dakika önce
default-profile-img
Bursaspor'a tarihi ceza: 9 maç seyircisiz oynayacaklar
ÖZET | Al İttihad-Al Nassr: 1-0
Anthony Nwakaeme'den Suudi Arabistan Ligi'nde dikkat çekici gol
11 ilde detaylı çalışma: YSK, deprem bölgesindeki incelemelerini tamamladı
Sakarya'da istenmeyen olaylar çıktı
Adıyaman'da 4.5 büyüklüğünde deprem
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.