Bursasporlu Emirhan: "Kazansaydık sevinmeyecektik"

Emirhan Aydoğan, bu sezon ligde çıktığı 22 maçta 6 gol atarken 2 de asist yaptı.

TFF 1. Lig’in 25. haftasında deplasmanda Boluspor’a 2-1 mağlup olan Bursaspor’da futbolcuların morali oldukça bozuldu. Yeşil-beyazlı takımın orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada öz eleştirilerde bulundu.

23 yaşındaki futbolcu, "Daha önceki maçlara göre çizgimizin dışında performans sergiledik. Bursaspor armasına yakışmayacak bir mücadele ortaya koyduk. Kazansaydık da sevinmeyecektik. Bu mağlubiyet hedeflerimize de sekte vurdu" dedi.

Play-Off umutları zora girdi

Boluspor yenilgisi sonrası 34 puanla 9. sırada kalan ve Play-Off hattı ile arasındaki puan farkı 10’a yükselen Bursaspor, bitime 9 hafta kala şansını oldukça zora soktu. Yeşil-beyazlıların, bir üst basamaktaki Ankara Keçiörengücü ile arasındaki puan farkı da 6’ya çıktı.

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