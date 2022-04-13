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Spor Bursasporlu taraftarlar Gençlerbirliği maçını iftardan sonra oynamak istiyor
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Bursasporlu taraftarlar Gençlerbirliği maçını iftardan sonra oynamak istiyor

Bursaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması öncesinde ev sahibi ekip federasyondan maçın iftardan sonra oynanması talebinde bulundu. Ancak bu talebe olumlu yanıt gelmedi. Yeşil beyazlı taraftarlar 19 Nisan günü oynanacak karşılaşmanın saatinin Ramazan ayına uygun bir şekilde güncellenmesini istiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursasporlu taraftarlar Gençlerbirliği maçını iftardan sonra oynamak istiyor
Bursaspor, 1. ligde bu sezon kümede kalma mücadelesi veriyor.

Bursaspor Kulübü, 19 Nisan'da oynayacakları Gençlerbirliği maçı öncesinde federasyondan saat güncellemesi talep etti.

Federasyon planlamasında saat 18.00'de oynanması beklenen karşılaşmanın Ramazan ayına göre düzenlenmesini isteyen yeşil beyazlı idareciler henüz olumlu bir yanıt alamadı.

Bursasporlu taraftarların konuyla ilgili olarak federasyonu ve yayıncı kuruluşu mesaj ve mail yağmuruna tuttuğu belirtildi. Yeşil beyazlılar konuyla ilgili olarak maç gününe kadar olumlu bir geri dönüş almayı umut ediyor.

  • Bursaspor, 1. Lig'de 31 puanla 18. sırada yer alıyor. Yeşil beyazlılar kalan maçlardan alacakları puanlarla ligde kalmayı hedefliyor.
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