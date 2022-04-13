Bursasporlu taraftarlar Gençlerbirliği maçını iftardan sonra oynamak istiyor

Bursaspor Kulübü, 19 Nisan'da oynayacakları Gençlerbirliği maçı öncesinde federasyondan saat güncellemesi talep etti.

Federasyon planlamasında saat 18.00'de oynanması beklenen karşılaşmanın Ramazan ayına göre düzenlenmesini isteyen yeşil beyazlı idareciler henüz olumlu bir yanıt alamadı.

Bursasporlu taraftarların konuyla ilgili olarak federasyonu ve yayıncı kuruluşu mesaj ve mail yağmuruna tuttuğu belirtildi. Yeşil beyazlılar konuyla ilgili olarak maç gününe kadar olumlu bir geri dönüş almayı umut ediyor.