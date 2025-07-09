Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Bursaspor'un fikstürü belli oldu

Bursaspor'un fikstürü belli oldu

17:009/07/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Bursaspor yeni sezon hazırlarına başladı.
Bursaspor yeni sezon hazırlarına başladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek Bursaspor, sezonun ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bursaspor’un 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu’nun Ankara’da gerçekleştirdiği olağan mali genel kurul toplantısının ardından fikstür çekimi yapıldı. Yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, ligin son haftasında ise Aliağa Futbol AŞ’yi konuk edecek.


Bursaspor’un ilk yarı fikstürü şu şekilde:


1. hafta: Yeni Malatyaspor (Deplasman)

2. hafta: 1461 Trabzon

3. hafta: Yeni Mersin İY (Deplasman)

4. hafta: Arnavutköy Bld.

5. hafta: Adanaspor (Deplasman)

6. hafta: Isparta 32

7. hafta: Kırklarelispor (Deplasman)

8. hafta: Menemen FK

9. hafta: 68 Aksaray Belediyespor (Deplasman)

10. hafta: Muşspor

11. hafta: Kahramanmaraş İstiklal

12. hafta: Gebzespor (Deplasman)

13. hafta: Fethiyespor

14. hafta: Mardin 1969 (Deplasman)

15. hafta: Ankara Demirspor

16. hafta: Somaspor (Deplasman)

17. hafta: Aliağa Futbol AŞ




#2. Lig
#Bursaspor
#TFF
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ deprem konutları 2025: TOKİ Hatay 120 deprem konutu çekiliş sonuçları isim listesi