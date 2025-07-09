Bursaspor'un fikstürü belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Ankara’da gerçekleştirdiği olağan mali genel kurul toplantısının ardından fikstür çekimi yapıldı. Yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, ligin son haftasında ise Aliağa Futbol AŞ’yi konuk edecek.