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Büyük çöküş: UEFA Avrupa Ligi'nden 2. Lig'e doğru gidiyor

TFF 1. Lig'de Altınordu'yu konuk edecek Akhisarspor'un 31. haftada alınacak sonuçlara göre ligden düşmesi kesinleşebilir.

Haber Merkezi DHA AA
Büyük çöküş: UEFA Avrupa Liginden 2. Lige doğru gidiyor
Akhisarspor ligde 16. sırada yer alıyor.

Henüz iki yıl önceye kadar Süper Lig'de yer alıp ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Akhisarspor, 2. Lig'e düşmeye çok yaklaştı.

Süper Lig'de 7 yıl aralıksız mücadele ederken 3 sene önce 2018'de Galatasaray ve Fenerbahçe gibi dev rakiplerini yenerek Türkiye Kupası ile Süper Kupa'yı kazanan Akhisar, geçen sezon düştüğü TFF 1. Lig'de son haftalar öncesi kurtuluş şansını mucizelere bıraktı.

Son 4 haftaya düşme hattında giren Akhisarspor, yarınki Altınordu maçını kaybetmesi ve düşme hattının hemen üzerindeki Menemenspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor'un olası galibiyetlerinde, bitime 3 hafta kala lige veda edebilir.

  • Teknik direktör Fırat Gül'le yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekip, son 4 maçta puan elde edemedi.

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