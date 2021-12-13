Büyük hata: Şampiyonlar Ligi kura çekimi tekrarlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçlarının ardından son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre’nin Nyon kentinde çekilen kuranın ardından belli oldu. Fakat kura çekiminde bir hata yapıldı.

UEFA yeni kararı açıkladı: Tekrarlanacak

UEFA'dan yapılan açıklamada, kura çekiminde hata yapıldığı için kuranın geçersiz sayıldığı ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminin TSİ 17.00'de tekrarlanacağını duyurmuştu. Çekilen kura sonucunda yeni eşleşmeler belli oldu.

Kura çekiminde ne olmuştu?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde karışıklık yaşandı. Kura çekimi sırasında Manchester United, kendi grubundan çıkan Villarreal ile yanlışlıkla eşleşti. Ardından karışan kurada United tekrar torbaya atıldı ve PSG ile eşleşti. Yaşanan bu hatadan dolayı Villareal ve Atletico Madrid UEFA’ya itirazda bulunarak kuranın yeniden çekilmesini istedi.

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Kura çekimi yeniden yapıldı. İşte yeni eşleşmeler:

Salzburg-Bayern München

Sporting-Menchester City

Benfica-Ajax

Chesea-Lille

A.Madrid-Menchester United

Villarreal-Juventus

PSG-Real Madrid

Inter-Liverpool