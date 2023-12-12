Büyükekşi'den EURO 2032 açıklaması: İptal söz konusu değil

"Halil Umut Meler hocamızın 10 günlük bir yavrusu var. Bir an önce ailesinin yanına gitmek istiyor. Bugün önemli görüşmeler yapacağız. Sayın bakanlarımızla, denetim kurullarımızla birlikte önemli görüşmeler yapacağız."

"Yarın yönetim kurulu toplantımızla bütün konuları konuşacağız. Ligin nasıl devam edeceğiyle ilgili, nasıl kararlar alacağımızla ilgili kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bir kez daha altını çiziyorum, bu olayı şiddetle kınıyoruz."