Büyükekşi'den EURO 2032 açıklaması: İptal söz konusu değil

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticiler, Süper Lig'deki Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'e destek ziyaretinde bulundu. Büyükekşi, Acıbadem Ankara Hastanesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretin ardından basın mensuplarına konuştu.
TFF Başkanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Halil Umut Meler hocamızın 10 günlük bir yavrusu var. Bir an önce ailesinin yanına gitmek istiyor. Bugün önemli görüşmeler yapacağız. Sayın bakanlarımızla, denetim kurullarımızla birlikte önemli görüşmeler yapacağız."
"Yarın yönetim kurulu toplantımızla bütün konuları konuşacağız. Ligin nasıl devam edeceğiyle ilgili, nasıl kararlar alacağımızla ilgili kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bir kez daha altını çiziyorum, bu olayı şiddetle kınıyoruz."
"EURO 2032'nin alınması gibi bir durum söz konusu değil. Aleksander Ceferin de aradı, yanınızdayız dedi."