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Spor

Büyükekşi'den EURO 2032 açıklaması: İptal söz konusu değil

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tarafından darbedilen Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etti. Hastane önünde soruları cevaplayan Büyükekşi, EURO 2032'nin Türkiye'den alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

12:15 - 12/12/2023 Salı
Güncelleme: 12:27 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Mehmet Büyükekşi saldırıyla ilgili gelişmeleri aktardı.
Mehmet Büyükekşi saldırıyla ilgili gelişmeleri aktardı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticiler, Süper Lig'deki Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'e destek ziyaretinde bulundu. Büyükekşi, Acıbadem Ankara Hastanesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretin ardından basın mensuplarına konuştu.


TFF Başkanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:


"Önemli görüşmeler yapacağız"

"Halil Umut Meler hocamızın 10 günlük bir yavrusu var. Bir an önce ailesinin yanına gitmek istiyor. Bugün önemli görüşmeler yapacağız. Sayın bakanlarımızla, denetim kurullarımızla birlikte önemli görüşmeler yapacağız."


"Ligin nasıl devam edeceğiyle ilgili toplanacağız"

"Yarın yönetim kurulu toplantımızla bütün konuları konuşacağız. Ligin nasıl devam edeceğiyle ilgili, nasıl kararlar alacağımızla ilgili kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bir kez daha altını çiziyorum, bu olayı şiddetle kınıyoruz."


Avrupa Şampiyonası ev sahipliği

"EURO 2032'nin alınması gibi bir durum söz konusu değil. Aleksander Ceferin de aradı, yanınızdayız dedi."















#Türkiye Futbol Federasyonu
#Mehmet Büyükekşi
#Halil Umut Meler
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