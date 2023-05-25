Büyükekşi'den Fenerbahçe Akademisi'ne ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ’Altyapı Akademileri Projesi’ dahilinde Sivasspor Kulübü’nü ziyaret etti. Ziyarette konuşan Büyükekşi, "Sivasspor’un çok güzel tesisleri var. Akademi konusunda da birçok kulüpten daha önce yol almışlar. İnşallah birkaç yıl içinde Süper Lig ve 1. Lig takımlarımız akademi konusunda aynı yere gelecek. Bu konuda Sivasspor bir adım önde" dedi.