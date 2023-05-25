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Spor

Büyükekşi'den Fenerbahçe Akademisi'ne ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Fenerbahçe’nin Fikirtepe ve Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’ni ziyaret etti.

15:21 . 25/05/2023 Perşembe
DHA
Büyükekşi, altyapı çalışmalarıyla bilgi aldı.

Büyükekşi, altyapı çalışmalarıyla bilgi aldı.

Futbol Akademisi projesi kapsamında daha önce Belçika ve Hollanda kulüpleri ve federasyonlarının yanı sıra Trabzonspor, Giresunspor, 1461 Trabzon, Altınordu, Galatasaray, Antalyaspor, Başakşehir FK, Beşiktaş, Alanyaspor MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü, Ankara Demirspor, Ankaraspor, Etimesgut Belediyespor, Gaziantep FK, Çorum FK, Yılport Samsunspor, Adana Demirspor, Yeni Mersin İdmanyurdu, Karbel Karaköprü Belediye Spor, Şanlıurfaspor, Sivasspor, Sivas Belediye Spor, Kayserispor, İstanbulspor ve Kasımpaşa kulüplerini inceleyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bugün de Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret ederek, altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, A Takım Tesisleri ve Stadyum Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Eğitim Kurumlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Okan ve Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özaktaç'ın ev sahipliği yaptığı ziyarette Büyükekşi'ye TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erman Kalkandelen ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop eşlik etti. Ziyarette Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar, Futbol Akademisi İdari Sorumlusu Serdar Alkın, 13 Yaş Altı ve Takımları Koordinatörü Caner Kaya ve Tesis Müdürü Kadir Doğan da hazır bulundu.


Başkan Büyükekşi, sarı-lacivertli kulübün önce Fikirtepe Tesisleri'ni, daha sonra Dereağzı Tesisleri'ni gezerek Başkan Ali Koç'tan altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.





#TFF
#Mehmet Büyükekşi
#Fenerbahçe
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