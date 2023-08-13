Çağdaş Atan: 3 puanı kaçıran taraf biz olduk

Trendyol Süper Lig ilk hafta maçında Kayserispor evinde son şampiyon Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan maçın ardından açıklamalarda bulundu.





Çağdaş Atan'ın öne çıkan açıklamaları şöyle:





'3 puanı kaçıran taraf biz olduk'

"Birçok pozisyon yakaladık, geçiş ataklarını çok iyi yaptık. Galatasaray çok iyi bir baskı takımı. Oyunun genelinde hücuma çıkışları çok iyi yaptık. Çok iyi gol fırsatları yakaladık. İnsanlar saygısızlık olarak algılamasın ama 3 puanı kaçıran taraf biz olduk"





"Galatasaray presi çok iyi yapan bir takım. Bu yüzden kendi sahamızda kazandığımız toplarda çok dikkatliydik. Geçişleri iyi yaptık. Bazen 6-2-2 bazen 6-3-1 durarak rakibin öndeki hatlarını kapadık"





"Yaşadığımız durum çok zor. Kayserispor taraftarları beni çok destekledi. Çok sağ olsunlar. Pes etmemeyi düşünüyorum. Savaşıyoruz. Kulüp batağın içinde gibi ama yönetimimiz, şehrin büyükleri bize ipi attılar. Bataklıktan çıkmaya çalışıyoruz"





"Gökhan Sazdağı'nı takım kaptanı yaptık. Kendisiyle konuştum, daha açıklamadık ama buradan söylemiş olayım"





"Galatasaray, harika bir takım. Şampiyon takımın üzerine iyi oyuncular ekleyerek çıtayı biraz daha yukarı çektiler. Aynı Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Başakşehir gibi. Ben bu 6 takımın arkasında 7. olan takımın Anadolu Şampiyonu olacağına inanıyorum ve o takıma kupa verilmesini gerektiğini düşünüyorum"



































