|
Spor

ÖZET | Kayserispor-Galatasaray: 0-0

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Kayserispor-Galatasaray maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

23:48 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kayserispor-Galatasaray

Kayserispor-Galatasaray

Trendyol Süper Lig, ilk hafta maçlarıyla başladı. Son şampiyon Galatasaray, Mondihome Kayserispor'a konuk oldu.


Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Sergio, Barış, Mertens, Kerem, Bakambu 11'ini tercih etti.


Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise Bilal, Uzodimma, Gökhan, Attamah, Arif, Carole, Kemen, Ali Gezek, Ali Karimi, Miguel Cardoso, Thiam 11'ini sahaya sürdü.


İki takım arasındaki mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. Galatasaray ve Kayserispor hanelerine birer puan yazdırdı.


Sarı kırmızılıların yeni tranferleri Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay Galatasaray'da ilk maçlarına çıktılar.


Yeni transferler kadroda

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay ilk kez bir maç kadrosuna girdi.


Sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Icardi ile Olimpija Ljubljana maçında sakatlığından dolayı riske edilmeyen Torreira, Kayserispor maçında yedek kadroda yer aldı.

Kayserispor-Galatasaray maç özeti

2. dakikada Barış’ın sağ kanattan yerden ortasında Mertens’in dokunduğu topu savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Berkan’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

15. dakikada savunmadan atılan topla Galatasaray yarı alanının ortasında buluşan Gökhan, sol çaprazdan açısını düzelterek sert vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarıya gitti.

21. dakikada Oliviera’nın sol kanattan ortasında topa yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşunda top kalenin yanından dışarıya çıktı.

24. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Dubois’nın sert şutunda kaleci Bilal köşeye giden topu uzaklaştırmayı başardı.

31. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kerem’in sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda savunmaya çarpan top, az farkla kornere gitti.

34. dakikada Kerem’in sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde yükselen Berkan’ın kafa vuruşunda kaleci Bilal topu çıkardı.

44. dakikada Mertens’in pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Kerem’in plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

#Süper Lig
#Kayserispor
#Galatasaray
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Malatya’da korkutan depremler: Yeşilyurt ilçesinde 4.8'lik depremin ardından 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha