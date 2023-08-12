Kayserispor-Galatasaray
Trendyol Süper Lig, ilk hafta maçlarıyla başladı. Son şampiyon Galatasaray, Mondihome Kayserispor'a konuk oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Sergio, Barış, Mertens, Kerem, Bakambu 11'ini tercih etti.
Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise Bilal, Uzodimma, Gökhan, Attamah, Arif, Carole, Kemen, Ali Gezek, Ali Karimi, Miguel Cardoso, Thiam 11'ini sahaya sürdü.
İki takım arasındaki mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. Galatasaray ve Kayserispor hanelerine birer puan yazdırdı.
Sarı kırmızılıların yeni tranferleri Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay Galatasaray'da ilk maçlarına çıktılar.
Yeni transferler kadroda
Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay ilk kez bir maç kadrosuna girdi.
Sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Icardi ile Olimpija Ljubljana maçında sakatlığından dolayı riske edilmeyen Torreira, Kayserispor maçında yedek kadroda yer aldı.
Kayserispor-Galatasaray maç özeti
2. dakikada Barış’ın sağ kanattan yerden ortasında Mertens’in dokunduğu topu savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Berkan’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
15. dakikada savunmadan atılan topla Galatasaray yarı alanının ortasında buluşan Gökhan, sol çaprazdan açısını düzelterek sert vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarıya gitti.
21. dakikada Oliviera’nın sol kanattan ortasında topa yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşunda top kalenin yanından dışarıya çıktı.
24. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Dubois’nın sert şutunda kaleci Bilal köşeye giden topu uzaklaştırmayı başardı.
31. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kerem’in sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda savunmaya çarpan top, az farkla kornere gitti.
34. dakikada Kerem’in sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde yükselen Berkan’ın kafa vuruşunda kaleci Bilal topu çıkardı.
44. dakikada Mertens’in pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Kerem’in plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.