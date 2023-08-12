Trendyol Süper Lig, ilk hafta maçlarıyla başladı. Son şampiyon Galatasaray, Mondihome Kayserispor'a konuk oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Sergio, Barış, Mertens, Kerem, Bakambu 11'ini tercih etti.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise Bilal, Uzodimma, Gökhan, Attamah, Arif, Carole, Kemen, Ali Gezek, Ali Karimi, Miguel Cardoso, Thiam 11'ini sahaya sürdü.

İki takım arasındaki mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. Galatasaray ve Kayserispor hanelerine birer puan yazdırdı.

Sarı kırmızılıların yeni tranferleri Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay Galatasaray'da ilk maçlarına çıktılar.

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay ilk kez bir maç kadrosuna girdi.