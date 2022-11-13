Spor Çağdaş Atan ve İlhan Palut Böyle bir günde futbol konuşmak istemiyoruz
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Çağdaş Atan ve İlhan Palut: Böyle bir günde futbol konuşmak istemiyoruz

Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor, evinde oynadığı Konyaspor mücadelesini 2-1 kaybetti. Karşılaşmanın ardından konuşan ev sahibi ekibin teknik direktörü Çağdaş Atan, İstanbul'da meydana gelen patlama sebebiyle, "Böyle bir günde futbol konuşmak istemiyoruz. Başımız sağ olsun." dedi. Konuk ekibin teknik direktörü İlhan Palut ise, "Son derece üzgünüz. Böyle bir günde teknik açıdan konuşmanın doğru olmayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çağdaş Atan ve İlhan Palut: Böyle bir günde futbol konuşmak istemiyoruz
İlhan Palut ve Çağdaş Atan

Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor, evinde ağırladığı Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan ev sahibi ekibin teknik direktörü Çağdaş Atan, "Maçtan sonra öğrendik. Beşiktaş maçı iptal edilmiş. Milletimizin başı sağ olsun. Böyle bir günde futbol konuşmak istemiyoruz. Konyaspor'u tebrik ediyoruz." dedi.

Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut ise, "Başkanımız yaşanan durumdan bizi haberdar etti. Gerçekten son derece üzgünüz. Vefat eden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Her can çok değerli. İnşallah bu sayı artmaz. Diğer yandan biz galibiyetle bitirdik. Oyuncularımı kutluyorum. Kayserispor'a başarılar diliyorum. Böyle bir günde teknik açıdan konuşmanın doğru olmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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