Çağdaş Atan ve İlhan Palut: Böyle bir günde futbol konuşmak istemiyoruz

Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor, evinde ağırladığı Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan ev sahibi ekibin teknik direktörü Çağdaş Atan, "Maçtan sonra öğrendik. Beşiktaş maçı iptal edilmiş. Milletimizin başı sağ olsun. Böyle bir günde futbol konuşmak istemiyoruz. Konyaspor'u tebrik ediyoruz." dedi.

Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut ise, "Başkanımız yaşanan durumdan bizi haberdar etti. Gerçekten son derece üzgünüz. Vefat eden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Her can çok değerli. İnşallah bu sayı artmaz. Diğer yandan biz galibiyetle bitirdik. Oyuncularımı kutluyorum. Kayserispor'a başarılar diliyorum. Böyle bir günde teknik açıdan konuşmanın doğru olmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.