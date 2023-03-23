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Spor

Çağlar Söyüncü geleceği hakkında kararını verdi

Sezon sonunda Leicester City ile sözleşmesi bitecek Çağlar Söyüncü, kariyerine İspanya'da devam etmeyi planlıyor. Milli futbolcu, Atletico Madrid'in ilgisini geri çevirmeyecek.

17:37 . 23/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

İngiltere ekibi Leicester City ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Çağlar Söyüncü takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Bu sezon Premier Lig'de sadece 2 maçta forma giyen Milli futbolcu Leicester'de forma şansı bulmakta zorlanıyor.

26 yaşındaki oyuncu için La Liga temsilcisi Atletico Madrid sezon sonunda devreye girmeye hazırlanıyor.

Transfer olma konusunda kararlı

İspanyol basınından Relevo, Çağlar Söyüncü'nün Diego Simeone ile çalışmaya olumlu baktığını iddia etti. Milli futbolcunun Madrid'de de yaşamaya istekli olduğu belirtilirken Atletico'ya transfer olma konusunda kararlı olduğu paylaşıldı.

2018'de Leicester'a 21 milyon Euro'ya transfer olan milli oyuncu, 2019/2020 sezonunda Premier Lig'in en iyi kadrosuna seçilmişti.



#Çağlar Söyüncü
#Leicester City
#transfer
38 dakika önce
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