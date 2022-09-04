Spor Rıdvan Dilmenden Çağlar Söyüncü iddiası Anlaştığı takımı açıkladı
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Rıdvan Dilmen'den Çağlar Söyüncü iddiası: Anlaştığı takımı açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Çağlar Söyüncü'nün gelecek sezon için İspanyol ekibi Atletico Madrid ile anlaştığını iddia etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çağlar Söyüncü hangi takıma transfer olacak?
Çağlar Söyüncü, Leicester City formasıyla 124 maça çıkarken, 3 gol atıp 2 de asist kaydetti.

Bu sezon Leicester City'de forma şansı bulamayan Çağar Söyüncü'nün durumuyla ilgili değerlendirmede bulunan TV8,5 yorumcusu Rıdvan Dilmen, milli futbolcunun yeni adresini açıkladı.

Dilmen, 26 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon La Liga'da forma giyeceğini söyledi.


"Atletico Madrid ile anlaşmış"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Çağlar gelecek sezon için Atletico Madrid ile anlaşmış. Bir yıl kulübede yatacağına Türkiye’ye kiralanabilir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray istiyor

Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Çağlar Söyüncü'yü gündemine aldı.

Sarı-kırmızılılar, milli futbolcuyu kiralamak için kulübüyle görüşmelerde bulunuyor.

"İstediğimiz seviyede değil"

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Çağlar Söyüncü için, "İstediğimiz seviyenin yakında bile değil" açıklamasında bulunmuştu.

Geçen sezonki performansıyla Avrupa'nın en iyi stoperleri arasında gösterilen Çağar, bu sezon ise Premier Lig'de hiç süre alamadı.

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