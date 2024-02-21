Çağlar Söyüncü'den transfer mesajı: '6 aylık süreç çok önemli'

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü bugünkü antrenmanın ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Çağlar Söyüncü'nün açıklamaları:

'Hedefimiz şampiyonluk'

"Hedefimiz hedefi şampiyonluk. Bunun için camia olarak elimizden geleni yapıyoruz. Takım olarak iyi durumdayız. Gelmeden önce yakın arkadaşlarım iyi bir ortam olduğunu söylüyorlardı. Ben de geldim ve gördüm. Hedefimiz şampiyonluk. Taraftarlarımızla birlikte elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz"

'Görüşmeler devam ediyor'

"Transfer sürecim yaklaşık üç hafta sordu. Bir gün 'Bitti' deniyor, ertesi gün görüşmeler devam ediyor. Mental olarak süreç yordu. Bizde saygı gösterdik. Mutlu sona ulaştık, mutluyuz. Burada olmaktan dolayı mutluyum"

'Kararlarına saygı duyuyorum'

"Oturmuş bir takma geldim, bu işimi zorlaştırıyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Stoperde benimle birlikte 6 oyuncu var. Serdar Aziz ağabey yıllarca ligimizde ve Milli Takım'da oynadı. Leonardo Bonucci var. Kimin oynayacağının kararını hocamız verecek. Onun kararlarına saygı duyuyorum"

'Daha iyiye gidiyorum'

"Eksiklerim var, sene başından bu yana çok fazla oynamadım. Oynayarak daha iyiye gidiyorum"

'Oturmuş bir takıma geldim'

"28 yaşına geldim, ilk defa Süper Lig'de oynuyorum. Büyük bir camiaya geldim, sorumluluklarım fazla. Hem saha içi, hem özel hayat. Alışma sürecimin Türk olmama rağmen daha uzun süreceğini düşünüyordum. Çünkü oturmuş bir takıma geldim. Hocalarım, arkadaşlarım sağ olsun kısa sürede kaynaşma oldu. İyi oyuncular var, dışarıdan göründüğü gibi kolay bir lig değil"

'6 aylık süreç çok önemli'

"Maddi olarak kazanç sağlıyoruz. Kazandığım paranın hakkını vermek isterim. Fenerbahçe'de de hedefim bu. Atletico Madrid ile kontratım var. 6 aylık süreç çok önemli. Mutlu sona ulaşırsak, durumum ilerleyen zamanda netleşir diye düşünüyorum"











