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Spor

Can Uzun Ay-Yıldızı seçti

Almanya'da Nürnberg forması giyen golcü oyuncu Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı.

12:17 - 4/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:34 - 4/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Can Uzun'un güncel piyasa değeri 8 milyon euro.
Can Uzun'un güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'de boy gösteren Can Uzun, milli takım tercihini duyurdu.


Sosyal medya hesabından Türk bayraklı ve formalı fotoğrafını paylaşan 18 yaşındaki futbolcu, "Kalbimin sesini dinledim" ifadelerini kullandı.




Can Uzun için Almanya'nın da devrede olduğunu biliniyordu.


A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, Avusturya ve Macaristan'la oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna genç oyuncuyu da alması bekleniyor.


Can Uzun, bu sezon Nürnberg formasıyla 23 maça çıkarken 15 gol atıp 3 asist kaydetti.










#Bundesliga 2
#Nürnberg
#Can Uzun
1 saat önce
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