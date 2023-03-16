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Spor

Candeias'tan Fenerbahçe maçı öncesi taraftara çağrı

Alanyaspor’un başarılı futbolcusu Daniel Candeias, taraftarlardan Fenerbahçe maçında tribünleri doldurup kendilerine destek olmalarını istedi.

16:06 . 16/03/2023 Perşembe
AA
Candeias bu sezon Süper Lig'de 1 gol atıp 2 de asist kaydetti.

Candeias bu sezon Süper Lig'de 1 gol atıp 2 de asist kaydetti.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un Portekizli oyuncusu Daniel Candeias, Fenerbahçe maçının zor geçeceğini belirtti.


Candeias, taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:


"Stadı doldurup bizim kazanmamıza yardımcı olsunlar. Fenerbahçe maçına iyi odaklanıp üç puanı almaya çalışacağız. Tabii ki Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük maçlarda stat doluyor ama taraftarlarımızın hepsinin destek vermesini istiyoruz. Taraftarlarımız yanımızda olsun, bizler de bu maçı bir şekilde kazanmanın yollarına bakalım."







#Süper Lig
#Alanyaspor
#Fenerbahçe
#Daniel Candeias
2 saat önce
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Candeias'tan Fenerbahçe maçı öncesi taraftara çağrı
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