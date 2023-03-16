Candeias'tan Fenerbahçe maçı öncesi taraftara çağrı

"Stadı doldurup bizim kazanmamıza yardımcı olsunlar. Fenerbahçe maçına iyi odaklanıp üç puanı almaya çalışacağız. Tabii ki Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük maçlarda stat doluyor ama taraftarlarımızın hepsinin destek vermesini istiyoruz. Taraftarlarımız yanımızda olsun, bizler de bu maçı bir şekilde kazanmanın yollarına bakalım."