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CANLI | Adana Demirspor-Fatih Karagümrük

Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Bu maçın canlı anlatımına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI | Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçı canlı izle, kaç kaç?
CANLI | Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçı canlı izle, kaç kaç?

Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından Süper Lig'in 15. haftasında Montella'nın yönettiği Adana Demirspor ile Pirlo'nun yönettiği Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Bu maç beIN SPORTS2'den canlı yayınlanacak.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Yardımcılıklarını Eray Eyisoy ile Kemal Yılmaz yapacak. Bu maçın VAR hakemi Koray Gençerler, AVAR'ı Emre Malok olacak.

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük 11'leri belli oldu

  • Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Rodrigues, Samet, Semih, Onyekuru, Akintola, Emre, Ndiaye, Stambouli, Gulbrandsen
  • Fatih Karagümrük: Batuhan, Baniya, Dresevic, Biraschi, Ozdoev, Colley, Levent, Shukurov, Ricci, Borini, Diagne

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