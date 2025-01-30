CANLI || Ajax - Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşıyor. Ajax - Galatasaray maçının canlı anlatımına ve canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde lig aşamasında 8. haftada deplasmanda Ajax'a konuk oluyor. Bu akşam saat 23.00'de başlayacak karşılaşma TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.
Galatasaray, bu müsabakayı kazanması durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 16'ya çıkaracak. Galatasaray, ilk 8'de yer almak için Eintracht Frankfurt, Athletic Bilbao, Manchester United, Lyon, Tottenham, Anderlecht veya FCSB'nin puan kaybetmesini bekleyecek.
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AJAX - GALATASARAY CANLI SKOR