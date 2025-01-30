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CANLI || Ajax - Galatasaray

CANLI || Ajax - Galatasaray

19:5330/01/2025, Perşembe
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Galatasaray - Ajax canlı
Galatasaray - Ajax canlı

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşıyor. Ajax - Galatasaray maçının canlı anlatımına ve canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde lig aşamasında 8. haftada deplasmanda Ajax'a konuk oluyor. Bu akşam saat 23.00'de başlayacak karşılaşma TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.

Galatasaray, bu müsabakayı kazanması durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 16'ya çıkaracak. Galatasaray, ilk 8'de yer almak için Eintracht Frankfurt, Athletic Bilbao, Manchester United, Lyon, Tottenham, Anderlecht veya FCSB'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Ajax:
Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Brobbey
Galatasaray:
Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

AJAX - GALATASARAY CANLI SKOR


#Galatasaray
#Ajax
#UEFA Avrupa Ligi

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