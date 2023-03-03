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Spor

CANLI | Al Nassr-Al Batin

Suudi Arabistan Pro Ligi 19. hafta karşılaşmasında Ronaldolu Al Nassr ile Al Batin karşı karşıya geliyor. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma TVNET'ten canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Sami Al Jires yönetecek.

18:21 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Suudi Arabistan Pro Ligi 19. hafta karşılaşmasında Al Nassr evinde Al Batin'i konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma TVNET'ten canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Sami Al Jires yönetecek.


#Cristiano Ronaldo
#Al Nassr
#Al Batin
#Suudi Arabistan Pro Lig
1 saat önce
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CANLI | Al Nassr-Al Batin
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