Cristiano Ronaldo
Suudi Arabistan Pro Ligi 19. hafta karşılaşmasında Al Nassr evinde Al Batin'i konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma TVNET'ten canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Sami Al Jires yönetecek.
#Cristiano Ronaldo
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1 saat önce
CANLI | Al Nassr-Al Batin
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