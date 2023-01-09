CANLI | Alanyaspor - Trabzonspor

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Trabzonspor saat 20.00'de Kırbıyık Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadele BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Maçı Kürşat Filiz yönetirken yardımcılıklarını ise Candaş Elbil ve Kamil Çetin yapıyor.

29 puanla 6. sırada bulunan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, son olarak ligde Giresunspor'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmişti. Francesco Farioli yönetimindeki Alanyaspor ise 21 puanla 9. sırada yer alıyor.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Francesco Farioli'ye karşı çıktığı üç maçta 8 gol atarken kalesinde gol görmedi.

Alanyaspor-Trabzonspor maçı 11'leri;

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fatih, Balkovec, Efkan, Lusamba, Umut, Pedro, Efecan, Ferhat, Ahmed Hassan.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Naci, Umut.