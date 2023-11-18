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Spor

CANLI| Almanya - Türkiye

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 22.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Almanya-Türkiye karşılaşmasının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

21:32 - 18/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 21:41 - 18/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Türkiye

Türkiye

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi özel maçta Almanya'ya konuk oluyor.


Berlin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 22.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


İlk 11'ler
Almanya:
Kevin Trapp, Kımmıch, Tah, Rüdiger, Henrıchs, Havertz, İlkay, Sane, Wirtz, Brandt, Füllkrug.
Türkiye:
Altay, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim, Ferdi, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, İrfan Can, Emre Akbaba, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız.


27. kez karşı karşıya geliyor

A Milli Takım, 100 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 8 kez de iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile olmak üzere toplam 26 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.


A Milli Takım, Almanya’ya karşı son galibiyetini 2005 yılında aldı.

İlkay ilk kez forma giyecek

Almanya'da Türk asıllı yıldız İlkay Gündoğan da kariyerinde ilk kez Türkiye'ye karşı mücadele edecek.



#Türkiye
#Almanya
#Hazırlık maçı
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