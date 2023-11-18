CANLI| Almanya - Türkiye

A Milli Takım, 100 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 8 kez de iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile olmak üzere toplam 26 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.