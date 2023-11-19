Berlin'de Panzeri ezdik: Almanya 2-3 Türkiye

Montella yönetiminde Türkiye son 3 maçta 3 galibiyet aldı.
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi özel maçta Almanya'yı 3-2 mağlup etti.
Ay-yıldızlı takıma galibiyeti getiren golleri dakika (38') Ferdi Kadıoğlu, (45+2') Kenan Yıldız ve (71') Yusuf Sarı(P) kaydetti.
Almanya'nın gollerini ise dakika (5') Kai Havertz ve (49') Füllkrug attı.
Türkiye, Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup karşılaşmasının son maçında salı günü saat 22.45'te Galler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Almanya'nın ilk golü Kai Havertz'ten geldi: 1-0
Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem bitiriciliğiyle skoru eşitledik: 1-1
Kenan Yıldız'ın füzesiyle öne geçiyoruz: 1-2
Füllkrug, skoru eşitledi: 2-2
Yusuf Sarı, penaltı vuruşunda skoru belirledi: 2-3
72 yıl sonra Almanya'da galip geldik
Milli takım Almanya'yı 18 yıl sonra bir maçta mağlup etti. 72 yıl sonra rakip sahada kazandık. Almanya'ya karşı toplamda 4. galibiyetimizi elde ettik.
Türklerden maça yoğun ilgi
Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmaya futbolseverler yoğun ilgi gösterirken tribünlerin büyük bölümü doldu. Türkiye dışında en yoğun Türk nüfusunun yaşadığı Berlin’de Türk sporseverler de yoğun ilgi gösterdi.
İlkay ilk kez forma giydi
Almanya'da Türk asıllı yıldız İlkay Gündoğan da kariyerinde ilk kez Türkiye'ye karşı mücadele ederken Türk taraftarlar tarafından ıslıklandı.
EURO 2024 resmi topu kullanıldı
Almanya-Türkiye karşılaşmasında 2024 Avrupa Şampiyonası’nın resmi futbol topu “Fussballliebe” (Futbol aşkı) kullanıldı.