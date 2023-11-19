Berlin'de Panzeri ezdik: Almanya 2-3 Türkiye

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi özel maçta Almanya'yı 3-2 mağlup etti.

Ay-yıldızlı takıma galibiyeti getiren golleri dakika (38') Ferdi Kadıoğlu, (45+2') Kenan Yıldız ve (71') Yusuf Sarı(P) kaydetti.

Almanya'nın gollerini ise dakika (5') Kai Havertz ve (49') Füllkrug attı.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup karşılaşmasının son maçında salı günü saat 22.45'te Galler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

✨ Kusursuz pas, iç titreten bir kontrol ve temiz bitiricilik... 𝐅𝐄𝐑𝐃İ 𝐊𝐀𝐃𝐈𝐎𝐆𝐋𝐔 pic.twitter.com/OftORPyCXk

Almanya, Niclas Füllkrug ile beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/DRUlZQhboP

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Milli takım Almanya'yı 18 yıl sonra bir maçta mağlup etti. 72 yıl sonra rakip sahada kazandık. Almanya'ya karşı toplamda 4. galibiyetimizi elde ettik.

Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmaya futbolseverler yoğun ilgi gösterirken tribünlerin büyük bölümü doldu. Türkiye dışında en yoğun Türk nüfusunun yaşadığı Berlin’de Türk sporseverler de yoğun ilgi gösterdi.

İlkay ilk kez forma giydi

İlkay ilk kez forma giydi

Almanya'da Türk asıllı yıldız İlkay Gündoğan da kariyerinde ilk kez Türkiye'ye karşı mücadele ederken Türk taraftarlar tarafından ıslıklandı.