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Spor
CANLI | Ankaragücü-Beşiktaş
Beşiktaş, Türkiye Kupası son 16 turu maçında başkent ekibi Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
16:45 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ankaragücü - Beşiktaş

Ankaragücü - Beşiktaş

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda bugün deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşışa gelecek. Ligde Konya karşısında zorlansa da kazanmayı başaran Kartal bugün başkentten de zaferle dönerek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

Siyah beyazlılarda bu karşılaşma öncesinde eksik futbolcu bulunmazken Beşiktaş, İl Spor Güvenlik Kurulu’nun kararı nedeniyle taraftar desteğinden yoksun olarak sahada mücadele edecek. Saat 17.45'te başlayacak olan mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.


İlk 11'ler
Ankaragücü:
Gökhan, Malcuit, Atakan, Radaković, Marlon, Tolga, Diack, Zahid, Emre, Tasos, Sowe
Beşiktaş
: Mert, Umut, Emrecan, Tayyip, Rosier, Saiss, Salih, Gedson, Nkoudou, Tayfur, Muleka

Aralarındaki maçlar
  • Ankaragücü ile kupada 15. kez karşılaşacak olan Beşiktaş rekabette 9-3 üstün durumda. 22 yıldır kupada çeyrek final göremeyen başkent ekibi ise bugün kazanarak adını son 8 takım arasına yazdırmak istiyor.



#Ankaragücü
#Beşiktaş
#Türkiye Kupası
1 saat önce
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CANLI | Ankaragücü-Beşiktaş
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