CANLI | Ankaragücü-Beşiktaş

|
Ankaragücü - Beşiktaş
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda bugün deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşışa gelecek. Ligde Konya karşısında zorlansa da kazanmayı başaran Kartal bugün başkentten de zaferle dönerek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.
Siyah beyazlılarda bu karşılaşma öncesinde eksik futbolcu bulunmazken Beşiktaş, İl Spor Güvenlik Kurulu’nun kararı nedeniyle taraftar desteğinden yoksun olarak sahada mücadele edecek. Saat 17.45'te başlayacak olan mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.