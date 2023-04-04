|
Reklam
Reklam
Spor

CANLI | Ankaragücü-Trabzonspor

Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor, Ankaragücü'ne konuk oluyor. Ankaragücü-Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

18:24 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Ankaragücü-Trabzonspor

Ankaragücü-Trabzonspor

Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Ankaragücü sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.

11'ler belli oldu

Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Malcuit, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Zahid, Ali Sowe.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswil, Larsen, Siopis, Doğucan Haspolat, Abdülkadir Ömür, Markovic, Visca, Maxi Gomez.


#Trabzonspor
#MKE Ankaragücü
#Ziraat Türkiye Kupası
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.