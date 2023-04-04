CANLI | Ankaragücü-Trabzonspor

Ankaragücü-Trabzonspor
Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Ankaragücü sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.
11'ler belli oldu
Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Malcuit, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Zahid, Ali Sowe.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswil, Larsen, Siopis, Doğucan Haspolat, Abdülkadir Ömür, Markovic, Visca, Maxi Gomez.