Başakşehir - Hearts (CANLI)

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında temsilcimiz Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımıyla sahasında karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı, Gürcistan Futbol Federasyonu'na bağlı hakem Goga Kikacheishvili yönetecek. Karşılaşma, TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. İki takım arasında Hearts'ın evinde oynanan karşılaşmayı Başakşehir, 4-0'lık skorla kazanmıştı.

A Grubu'nun diğer maçında ise RFS ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Letonya'daki mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak.

İlk 11'ler belli oldu

Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Duarte, Touba, Hasan Ali, Deniz, Ndayishimiye, Aleksic, Traore, Serdar, Okaka.

Hearts: Gordon, Atkinson, Smith, Sibbick, Neilson, Cochrone, Forrest, Smith, Devlin, Grant, Henderson.