Spor Başakşehir - Hearts (CANLI)
FUTBOL FUTBOL

Başakşehir - Hearts (CANLI)

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son maçında İskoçya ekibi Hearts'ı ağırlıyor. Başakşehir - Hearts maçının canlı anlatımını ve önemli gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI ANLATIM: Başakşehir-Hearts: İlk 11ler belli oldu
Başakşehir - Hearts

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında temsilcimiz Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımıyla sahasında karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı, Gürcistan Futbol Federasyonu'na bağlı hakem Goga Kikacheishvili yönetecek. Karşılaşma, TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. İki takım arasında Hearts'ın evinde oynanan karşılaşmayı Başakşehir, 4-0'lık skorla kazanmıştı.

A Grubu'nun diğer maçında ise RFS ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Letonya'daki mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak.

İlk 11'ler belli oldu

Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Duarte, Touba, Hasan Ali, Deniz, Ndayishimiye, Aleksic, Traore, Serdar, Okaka.

Hearts: Gordon, Atkinson, Smith, Sibbick, Neilson, Cochrone, Forrest, Smith, Devlin, Grant, Henderson.

Slavia Prag - Sivasspor

Slavia Prag - Sivasspor

​Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayınız.
Trabzonspor - Ferencvaros

Trabzonspor - Ferencvaros

Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayınız.
Dinamo Kiev - Fenerbahçe

Dinamo Kiev - Fenerbahçe

​Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayınız.
Dört tur <br>birden olsun

Dört tur
birden olsun

Temsilcilerimiz bugün Avrupa gruplarında son maçlarına çıkıyor.
Kongre <br>üyesi oldular

Kongre
üyesi oldular

Necip Uysal ve Cenk Tosun'a üyelik kartları teslim edildi.
'41-42 <br>kriter var'

'41-42
kriter var'

​TFF Başkanı Büyükekşi, hakem atamalarının nasıl yapıldığını açıkladı.
Beşiktaş izliyor

Beşiktaş izliyor

​Siyah-beyazılar Altay'ın genç oyuncusunu gündemine aldı.
Yeni hoca <br>belli oldu

Yeni hoca
belli oldu

Takımın başına kulübün eski oyuncusunu getirdi.
Süper Lig yolunda

Süper Lig yolunda

​Kaan Ayhan'ın transferi için prensipte anlaşma sağlandı.
Cengiz Ünder iddiası

Cengiz Ünder iddiası

Transfer olmak istediği takımı yazdılar.
Mucizevi liderlik

Mucizevi liderlik

​Şampiyonlar Ligi'nde unutulmayacak olay.
Türkiye'de tuttuğu <br>takımı açıkladı

Türkiye'de tuttuğu
takımı açıkladı

​Kante, 'Fenerbahçe' çağrısına verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu.
Hücuma yoğunlaştı

Hücuma yoğunlaştı

​Şenol Güneş'ten oyunculara derbi talimatı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.