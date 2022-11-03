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Trabzonspor - Ferencvaros (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi H Grubu altıncı ve son maçında temsilcimiz Trabzonspor, Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk ediyor Mücadelenin canlı anlatımını ve önemli gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Ferencvaros: Muhtemel ilk 11ler belli oldu
​Trabzonspor - Ferencvaros

UEFA Avrupa Ligi H Grubu altıncı ve son maçında temsilcimiz Trabzonspor, Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk ediyor Mücadelenin canlı anlatımını ve önemli gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz.

Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20:45'te başlayacak mücadelede Ferencvaros'u mağlup ederek gruptan çıkmak istiyor. Kritik karşılaşma Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Ferencvaros'un 10 puanla lider olduğu grupta 6 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, 7 puanla 2. sırada bulunan ve son maçta sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak Monaco'nun önüne geçerek bir üst tura çıkmak istiyor. Tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde 4. kez mücadele eden Karadeniz ekibi, 3. kez gruplardan çıkmanın mücadelesini verecek. Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda olamayacak. Ferencvaros'ta Civic, Traore, Gojak ve Auzqui'nin sakatlıkları sürüyor, Besic ise cezalı. Boli'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Trabzonspor - Ferencvaros muhtemel ilk 11'ler

  • Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Umut Bozok.
  • Ferencvaros: Dibusz, Wingo, Mmaee, Botka, Paszka, Vecsei, Laidouni, Zachariassen, Marquinhos, Mercier, Ryan.
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