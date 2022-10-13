Ballkani - Sivasspor (CANLI)

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi G Grubu dördüncü maçında Kosova ekibi Ballkani'ye konuk oluyor. Temsilcimizin, Slavia Prag, Cluj ve Ballkani ile birlikte 4'er puanı buluyor. Peki Ballkani - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sivasspor'un ilk 11'i belli oldu mu? Sivasspor'un bulunduğu grupta puan durumu nasıl? Sivasspor'un kaç puanı var? İşte detaylar...

DG Sivasspor, UEFA Konferans Ligi G Grubu dördüncü maçında Kosova temsilcisi Ballkani'ye konuk oluyor. Priştine şehrindeki Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22:00'de başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Schuettengruber yönetecek. Mücadele, TV8.5 ve EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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Karşılaşmanın canlı anlatımını ise Yeni Şafak Spor Canlı Skor sayfasından takip edebilirsiniz.

Sivasspor'un G Grubu'ndaki puanı

Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'ü 1-0 yenerken, son karşılaşmasında konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag, CFR Cluj ve Ballkani'nin 4'er puanı bulunuyor. Temsilcimizde Ziya Erdal, Ulvestad, Samba Camara, Ahmed Musa ve Leke James kadroda yer almıyor. Kosova ekibinde ise sakatlığı bulunan Hoxha mücadelede forma giyemeyecek.

Muhtemel ilk 11'ler

Ballkani: Frasheri, Dellova, Jashanica, Thaqi, Sinani, Lindon, Gripshi, Korenica, Krasniqi, Rrahmani, Cardoso

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Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Aaron, Uğur, Robin, Hakan, Njie, Gradel, Saba, Yatabare