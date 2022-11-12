CANLI: Başakşehir-Galatasaray

Süper Lig’in Dünya Kupası arası öncesi son hafta maçında Galatasaray, Başakşehir’e konuk oluyor. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1’den naklen olarak yayınlanacak. Maçı Ali Ferahbot anlatacak.
Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Serkan Ok yapacak. Mücadelenin VAR’ı Özgür Yankaya, AVAR’ı Özgüç Türkalp olacak.
Başakşehir-Galatasaray maçında ilk 11’ler belli oldu
- Başakşehir:
Muhammet, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Biglia, Mahmut, Traore, Berkay, Mounir, Keny
- Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi