CANLI | Beşiktaş-Hatayspor

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor'u konuk ediyor. Beşiktaş-Hatayspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. Beşiktaş-Hatayspor maçının canlı skoru ve canı istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.