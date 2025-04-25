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CANLI | Beşiktaş-Hatayspor

CANLI | Beşiktaş-Hatayspor

19:3325/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor'u konuk ediyor. Beşiktaş-Hatayspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. Beşiktaş-Hatayspor maçının canlı skoru ve canı istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor'u konuk ediyor. Beşiktaş-Hatayspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. Beşiktaş-Hatayspor maçının canlı skoru ve canı istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş'ın Hatayspor maçı 11'i;

Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Mustafa Hekimoğlu, Immobile.

Hatayspor'un Beşiktaş 11'i;

Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cengiz, Matondo, Abdülkadir Parmak, Görkem, Boutobba, Fernandes, Strandberg.



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