CANLI | Beşiktaş-Hatayspor

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor'u konuk ediyor. Beşiktaş-Hatayspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. Beşiktaş-Hatayspor maçının canlı skoru ve canı istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor'u konuk ediyor. Beşiktaş-Hatayspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. Beşiktaş-Hatayspor maçının canlı skoru ve canı istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Mustafa Hekimoğlu, Immobile.
Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cengiz, Matondo, Abdülkadir Parmak, Görkem, Boutobba, Fernandes, Strandberg.