Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor'u konuk etti. Siyah Beyazlıların gollerini Immobile (3), Rafa Silva ve Arroyo attı. Hatayspor'un tek golü Abdülkadir Parmak'tan geldi. Beşiktaş bu sonuçla üçüncülük hedefi doğrultusunda kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Hatayspor'un ise küme düşmesi kesinleşti.
Süper Lig'in 33. haftasında oynanan maçta Beşiktaş, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-1 yendi. Bu sonuçla 18. sırada bulunan Hatayspor, Adana Demirspor'un ardından lige veda eden ikinci takım oldu. Mücadeleden 3 puanla ayrılan Beşiktaş ise Süper Lig'de maç fazlasıyla üçüncülük koltuğuna oturdu. Siyah beyazlılar gelecek hafta Fenerbahçe derbisine çıkacak.
Beşiktaş'ın tecrübeli santrforu Ciro Immobile, Hatayspor karşısında attığı 3 golle siyah-beyazlı forma altında ilk kez hat-trick sevinci yaşadı.
Immobile, attığı bu gollerle siyah-beyazlı forma altında ilk kez hat-trick yaptı. İtalyan futbolcu, Beşiktaş'ta tüm kulvarlarsa ise 18 gole ulaştı. Ligde 26 müsabakada 14 kez rakip fileleri sarsan Immobile, Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında 8 mücadelede 2, TFF Süper Kupa'da da yine aynı şekilde 2 gol kaydetti.
Şampiyonluk yarışından erken kopan, Türkiye Kupası'na erken veda eden Beşiktaş'ta, Hatayspor karşılaşmasında tribünler boş kaldı. Siyah-beyazlılar, Avrupa yarışına tutunmak için sahaya çıkarken tribünlerde büyük boşluklar görüldü.
Beşiktaş, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların son golü 78. dakikada Keny Arroyo'dan geldi. Dakikalar 75'i gösterdiğinde Immobile'nin yerine oyuna dahil olan 19 yaşındaki futbolcu, 3 dakika sonra ağları sarsarak ligdeki 7. maçında ilk golünü kaydetti.
Arroyo, Türkiye Kupası'nda da grup aşamasında Antalyaspor filelerine 1 gol bırakmıştı.
13. dakikada Rafa Silva'nın derinlemesine pası sonrası savunmadan seken topu önünde bulan Gedson'un ceza yayı önünden sert vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.
15. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Immobile'nin uzak köşeye şutunda top az fakla yandan auta gitti.
19. dakikada Boutobba'nın ceza sahası içi sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı sert vuruşta top direkten döndü.
20. dakikada sağ taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Boutobba, pasını içeri çevirdi. Penaltı noktası yakınında boş pozisyonda bulunan Abdülkadir Parmak, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1
34. dakikada Rashica'nın pasında topla birlikte ceza sahasına hareketlenen Rafa Silva, Calvo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi.
36. dakikada beyaz noktanın başına geçen Immobile'nin vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1
47. dakikada savunma arkasına sarkan Strandberg'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top yandan az farkla dışarı gitti.
49. dakikada sağ kanattan Svensson'un ortasında Immobile topu göğsünde kontrol etmek isterken savunmada Kamil Ahmet Çörekçi araya girdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu inceleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi.
52. dakikada kullanılan penaltı atışında Immobile, topu kalecinin soluna atarak ağları havalandırdı: 2-1.
53. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Emrecan Terzi'nin pasıyla topla buluşan Rafa Silva, ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.
59. dakikada siyah-beyazlılar bir gol daha buldu. Sağ kanattan Rashica'nın yerden ceza sahasına yaptığı ortaya kale önünde ayak içiyle dokunan Immobile, kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü attı: 4-1.
78. dakikada Beşiktaş farkı dörde çıkardı. Joao Mario'nun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Rafa Silva, pasını sağ çaprazdaki Arroyo'ya çıkardı. Oyuncunun sol ayak içiyle penaltı noktasının yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 5-1.
Beşiktaş, evinde Hatayspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, geçtiğimiz hafta dış sahada oynadıkları ve 1-1 beraberlikle sona eren Göztepe mücadelesinin 11'inden 2 değişiklik yaparak Hatayspor müsabakasına çıktı.
Norveçli çalıştırıcı, sarı kart cezalısı Arthur Masuaku'nun yerine Emrecan Terzi'ye görev verirken, Oxlade-Chamberlain'in yerine ise Ciro Immobile'yi sahaya sürdü.
Siyah-beyazlıların genç sol beki Emrecan Terzi, bu sezon ilk kez siyah-beyazlı formayı sırtına geçirdi. Bu sezonun devre arasında sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Emrecan, son olarak geçtiğimiz sezonun 38. haftasında 26 Mayıs 2024 tarihinde deplasmanda 2-1 kaybedilen Kasımpaşa maçında top koşturmuştu.
Kartal'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, Süper Lig'de uzun süre sonra bir karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor. Özellikle Solskjaer göreve geldikten sonra daha fazla görev almaya başlayan Chamberlain, ligin 21. haftasında 11'de başladığı Antalyaspor mücadelesinin ardından aralıksız 11 maçta ilk 11 oynadı.