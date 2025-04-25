Immobile, attığı bu gollerle siyah-beyazlı forma altında ilk kez hat-trick yaptı. İtalyan futbolcu, Beşiktaş'ta tüm kulvarlarsa ise 18 gole ulaştı. Ligde 26 müsabakada 14 kez rakip fileleri sarsan Immobile, Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında 8 mücadelede 2, TFF Süper Kupa'da da yine aynı şekilde 2 gol kaydetti.