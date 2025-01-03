CANLI | Çaykur Rizespor-Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımı, canlı skoru ve istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puan hedefliyor. Karadeniz ekibinde ise İlhan Palut ve öğrencileri ev sahibi olmanın avantajını kullanarak Beşiktaş'a fırsat vermek istemiyor. Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının canlı anlatımı, canlı skoru ve istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
- Rizespor 11'i: Tarık, Alikulov, Mocsi, Taha, Mithat, Hadziahmetovic, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Ghezzal, Ali Sowe.
- Beşiktaş 11'i: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Uduokhai, Bakhtiyor, Al Musrati, Salih, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Immobile.
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