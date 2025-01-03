CANLI | Çaykur Rizespor-Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puan hedefliyor. Karadeniz ekibinde ise İlhan Palut ve öğrencileri ev sahibi olmanın avantajını kullanarak Beşiktaş'a fırsat vermek istemiyor. Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının canlı anlatımı, canlı skoru ve istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.