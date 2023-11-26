CANLI| Fenerbahçe - Fatih Karagümrük

Fenerbahçe liderlik için sahada.
Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe kendi evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.
Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bein Sports 1 ekranların naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Fenerbahçe:
Livakovic, Mert, Samet, Oostervolde, Ferdi, İsmail, Crespo, Szymanski, İrfan Can, Dusan Tadic, Dzeko.
Fatih Karagümrük:
Dituro, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent, Eysseric, Feghouli, Rohden, Can Keleş, Mendes, Güven.
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43 dakika önce