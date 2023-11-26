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Spor

CANLI| Fenerbahçe - Fatih Karagümrük

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı haberin içerisinden takip edebilirsiniz.

18:00 - 26/11/2023 Pazar
Güncelleme: 18:11 - 26/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe liderlik için sahada.

Fenerbahçe liderlik için sahada.

Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe kendi evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.


Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bein Sports 1 ekranların naklen yayınlanacak.


İlk 11'ler
Fenerbahçe:
Livakovic, Mert, Samet, Oostervolde, Ferdi, İsmail, Crespo, Szymanski, İrfan Can, Dusan Tadic, Dzeko.
Fatih Karagümrük:
Dituro, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent, Eysseric, Feghouli, Rohden, Can Keleş, Mendes, Güven.

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Fatih Karagümrük
43 dakika önce
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