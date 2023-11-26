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Spor

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: 2-1 (ÖZET)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri dakika 47'(P) , 58' Dusan Tadic kaydetti. Fenerbahçe bu sonuçla birlikte tekrardan liderliğe yükseldi. Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının özetini haberin içerisinden izleyebilirsiniz.

20:50 - 26/11/2023 Pazar
Güncelleme: 21:22 - 26/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe liderliği Galatasaray'dan geri aldı.

Fenerbahçe liderliği Galatasaray'dan geri aldı.

Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe kendi evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.


Karşılaşmada sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri dakika (47' 58') Dusan Tadic kaydetti.


Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 39.dakikada Can Keleş attı.


Fenerbahçe bu sonuçla birlikte puanını 34'e yükselterek ligde tekrardan liderliğe yükseldi. Fatih Karagümrük ise 14 puanda kaldı.



Maçın hikayesi:

Ligde oynanılan son 2 maçta sadece 1 puan alan sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Fred’in yokluğunda bu sefer Crespo’yu oynatarak, merkezin baskı gücünü ve dinamizmini arttırdı.


Konuk ekip, merkezi kapatıp oyunu kanatlara doğru genişletirken, aynı zamanda kaptığı hızlı toplarla kontra atağa çıkmaya çalıştı. 39. dakikada Fenerbahçeli futbolcuların savunmada doğru yerleşmediği bir anda Can Keleş, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Livakovic’ten sıyrılan Keleş, fileleri havalandırdı: 0-1.


İlk yarı özelinde Fenerbahçe’nin, kapanan rakibine karşı pas hızını yükseltememesi ve hücum hattının hareketlilik seviyesinin düşük kalması, pozisyonlar bulmasını engelledi. Topun hızlandığı ve savunma arkası koşu yapıldığı anlarda girilen pozisyonlar ise değerlendirilemedi. 46. dakikada hava topunda kaleci Dituro’nun İrfan Can’a yaptığı faul sonrasında sarı lacivertliler penaltı kazandı. Topun başına geçen Tadic skoru eşitledi: 1-1.


58. dakikada orta sahada kaptığı topla hızlı çıkan İrfan Can Kahveci, sol kanattan bindiren Mert’i gördü. Mert’in pasında Tadic, takımını 2-1 öne geçirdi. Bu skorla Fenerbahçe liderliği Galatasaray’dan geri aldı.


İlk kez geriden gelip kazandı

Fenerbahçe, bu sezon ilk defa ilk yarısında soyunma odasına yenik girdiği bir maçı galip tamamladı.


Mayıs 2019'dan bu yana ilk kez

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Mayıs 2019'dan bu yana ilk kez üst üste 2 iç saha maçında iki gol attı.

Dusan Tadic
King 7 maç sonra sahada

Fenerbahçe'nin Norveçli hücumcusu Joshua King, 7 maç sonra formasına kavuştu. Fatih Karagümrük karşısında kadroya dahil edilen King, maçın 88. dakikasında Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil oldu ve 7 maç aranın ardından forma giydi.


Mert Müldür, ligde ilk kez bir maça ilk 11'de başladı

Ligde bu sezon 6 maçta sonradan oyuna dahil olarak kısa süreler alan 24 yaşındaki oyuncu, ligde ilk kez 11 heyecanı yaşadı.







#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Fatih Karagümrük
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