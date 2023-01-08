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CANLI | Fenerbahçe-Galatasaray

Süper Lig’in 18. haftasında dev derbide Fenerbahçe, Galatasaray’ı konuk ediyor. Bu maçın canlı anlatımına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI | Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle, canlı skor, kaç kaç?
Galatasaray ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, ezeli rakibini 2005 Mayıs, 2007 Aralık arasındaki maçlar dışında 3 ve daha fazla maçta mağlup edemedi.

Süper Lig’de 18. haftasında Kadıköy Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe, Galatasaray’ı konuk edecek. Saat 19.00’da başlayacak mücadele beINSPORTS1’de canlı yayınlanacak.

Halil Umut Meler’in düdük çalacağı maçta yardımcılıklarını Emre Eyisoy ile Süleyman Özay yapacak.

VAR Hakemi Kim?

Mücadelenin VAR Hakemi Alper Ulusoy olurken, AVAR’ı Serkan Tokat olacak.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı 11'ler belli oldu!

  • Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi, Osayi, Arao, Crespo, Batshuayi, King, Rossi
  • Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Barış Alper

Ünlülerin Fenerbahçe-Galatasaray derbisi tahminleri
FOTOĞRAF 8
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Mustafa Ceceli: Galatasaray 2-1 ya da 3-2 kazanır.
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Sami Levi: Fenerbahçe 4-2 Galatasaray
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Ceyhun Fersoy: Fenerbahçe kazanır
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Volkan Arslan: 1-1 biter ya da Galatasaray kazanır.
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Hakan Bilgin: Fenerbahçe 3-2 kazanır
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Tolga Tekin: 2-2 biter
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Okan Kurt: Fenerbahçe 1-2 Galatasaray
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Ali Fuad Pekzeren: Galatasaray kazanır
Ünlülerin Fenerbahçe-Galatasaray derbisi tahminleri
Sanat dünyasının ünlü isimleri, Süper Lig'de bugün Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev karşılaşmayla ilgili tahminlerini yayıncı kuruluş mikrofonuna açıkladı.


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