CANLI | Fenerbahçe-Galatasaray

Süper Lig’de 18. haftasında Kadıköy Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe, Galatasaray’ı konuk edecek. Saat 19.00’da başlayacak mücadele beINSPORTS1’de canlı yayınlanacak.
Halil Umut Meler’in düdük çalacağı maçta yardımcılıklarını Emre Eyisoy ile Süleyman Özay yapacak.
VAR Hakemi Kim?
Mücadelenin VAR Hakemi Alper Ulusoy olurken, AVAR’ı Serkan Tokat olacak.
Fenerbahçe-Galatasaray maçı 11'ler belli oldu!
- Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi, Osayi, Arao, Crespo, Batshuayi, King, Rossi
- Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Barış Alper