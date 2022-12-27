CANLI | Fenerbahçe - Hatayspor

Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Hatayspor ile saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı Barış Saka yönetecek. Yardımcılıklarını ise Volkan Narinç ve Erdem Bayık yapacak.
Jorge Jesus'lu Fenerbahçe, Süper Lig'deki son iki maçını kaybetti. 29 puanla 3. sırada yer alan Sarı-lacivertliler, Hatayspor'u mağlup ederek yeniden çıkış yakalamak istiyor. Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor ise Süper Lig'de 15 puanla 14. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe-Hatayspor maçı 11'leri;
- Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Batshuayi.
- Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Samuel, Aabid, Onur, Ruben, Saba, Ayoub, Ze Luis.