Spor CANLI | Fenerbahçe - Hatayspor
FUTBOL FUTBOL

CANLI | Fenerbahçe - Hatayspor

Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın canlı anlatımına ve detaylarına haberimizin içinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı: Fenerbahçe-Hatayspor maçı kaç kaç?
CANLI | Fenerbahçe - Hatayspor

Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Hatayspor ile saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Barış Saka yönetecek. Yardımcılıklarını ise Volkan Narinç ve Erdem Bayık yapacak.

Jorge Jesus'lu Fenerbahçe, Süper Lig'deki son iki maçını kaybetti. 29 puanla 3. sırada yer alan Sarı-lacivertliler, Hatayspor'u mağlup ederek yeniden çıkış yakalamak istiyor. Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor ise Süper Lig'de 15 puanla 14. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe-Hatayspor maçı 11'leri;

  • Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Batshuayi.
  • Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Samuel, Aabid, Onur, Ruben, Saba, Ayoub, Ze Luis.

Jesus'tan 'kırmızı' taktik
SPOR
Jesus'tan 'kırmızı' taktik
Başakşehirin gözü zirvede

Başakşehir'in gözü zirvede

​İstanbul ekibi, Antalyaspor'u 2-0 yendi ve puanını 30'a yükseltti.
Ümraniyespordankritik üç puan

Ümraniyespor'dan
kritik üç puan

​Süper Lig'de Ümraniyespor, Ankaragücünü 2-1 mağlup etti.
Sekiz eksik

Sekiz eksik

Trabzonspor'un Karagümrük kadrosu belli oldu.
İlk yarıda <br>6 kırmızı gördüler

İlk yarıda
6 kırmızı gördüler

​1. Lig'in en agresif takımı belli oldu.
Icardi çalışmalara başladı

Icardi çalışmalara başladı

​Galatasaray'da Sivasspor hazırlıkları devam ediyor.
Milli takımda <br>Santarelli dönemi

Milli takımda
Santarelli dönemi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına Daniele Santarelli getirildi.
Süper Lig <br>takımları peşinde

Süper Lig
takımları peşinde

1. Lig'in en golcü stoperi transferin gözdesi oldu.
Gol makinesi

Gol makinesi

38 yaşında Türkiye'deki dördüncü krallığına koşuyor.
Süper Lig'e <br>göz kırpıyor

Süper Lig'e
göz kırpıyor

​19 haftanın 12'sini zirvede tamamladılar.
Teklif yapıldı

Teklif yapıldı

Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer hamlesi.
Kadıköy hesapları

Kadıköy hesapları

Aslan Fenerbahçe maçına kadar kayıp yaşamak istemiyor.
Güneş'ten <br>son şans

Güneş'ten
son şans

​Beşiktaş'ta 5 futbolcu topun ağzında.
Jesus'tan <br>'kırmızı' taktik

Jesus'tan
'kırmızı' taktik

​İdmanlarda as takımı 10 kişi oynatıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.