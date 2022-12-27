ÖZET | Fenerbahçe-Hatayspor: 4-0

Dünya Kupası’nın ardından Trabzonspor’a kaybeden ve ligde oynanılan son 2 maçta sahadan mağlup ayrılan Fenerbahçe, 16. haftada Kadıköy’de Hatayspor’u konuk etti.

Bir önceki maça göre 2 değişiklikle sahaya çıkan sarı lacivertliler maça hızlı başlasa da, Hatayspor 9. dakikada El Kaabi ile öne geçti. Fakat bu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

20. dakikada Fenerbahçe Joshua King ile 1-0 öne geçti. Korner organizasyonunda topa iyi yükselen King, kafa vuruşuyla ağları havalandırdı.

Ön alanda rakip kaleciye kadar sert pres yaparak hataya zorlamaya çalışan Fenerbahçe, İrfan Can’ın merkeze gelip Rossi’nin de oyunu kanatlara açarak savunma arkasına yaptığı koşularla pozisyonlar bulmaya çalıştı.

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26. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Rossi, yerden pasla Batshuayi’yi gördü. Belçikalı tek vuruşta topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya üç değişiklikle başlayan Hatayspor, bir dakika içerisinde iki önemli pozisyon yakalasa da başarılı olamadı. Hemen ardından Fenerbahçe’de Batshuayi ve Arao’nun vuruşlarında önce savunma ardından kaleci Erce, topa çizgide müdahale etti.

68. dakikada Hatayspor’dan Burak Öksüz’ün kendi kalesine attığı gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

86. dakikada Rayanne Aabid’in geri pasında topu kapan Serdar Dursun, kaleci Erce’den sıyrılıp topu fileleri gönderdi. 3-0

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90 5. dakikada sağdan kullanılan korner atışında Arao yükselip kafayı vurdu. Savunmaya çarpan top Gustavo Henrique’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda direğe de çarpan top filelere gitti. 4-0

Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadeleyi Fenerbahçe 4-0 kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.