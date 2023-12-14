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Spor

CANLI| Fenerbahçe-Spartak Trnava

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu son maçında kendi evinde Spartak Trnava'yı konuk ediyor. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadele Exxen ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertliler galip gelmesi durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Fenerbahçe-Spartak Trnava maçının canlı anlatımını haberin içerisinden takip edebilirsiniz.

19:34 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe kazanması halinde gruptan çıkacak.
Fenerbahçe kazanması halinde gruptan çıkacak.

Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu 6. maçında sahasında Spartak Trnava ile karşı karşıya geliyor.


Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından naklen yayınlanacak.


İlk 11'ler
Fenerbahçe:
İrfan Can, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İ.Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Spartak Trnava:
Takac, Kostrna, Stetina, Kosa, Daniel, Bainovic, Zeljkovic, Bukata, Ofori, Azango, Duris.


#Fenerbahçe
#UEFA Konferans Ligi
#Spartak Trnava
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