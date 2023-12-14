CANLI| Fenerbahçe-Spartak Trnava

Fenerbahçe kazanması halinde gruptan çıkacak.
Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu 6. maçında sahasında Spartak Trnava ile karşı karşıya geliyor.
Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Fenerbahçe:
İrfan Can, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İ.Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Spartak Trnava:
Takac, Kostrna, Stetina, Kosa, Daniel, Bainovic, Zeljkovic, Bukata, Ofori, Azango, Duris.
#Fenerbahçe
#UEFA Konferans Ligi
#Spartak Trnava
1 saat önce