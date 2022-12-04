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CANLI | Fransa-Polonya

Dünya Kupası'nda grup aşamalarının ardından gruptan çıkan takımlar son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Bu akşam 18.00 seansında Fransa ile Polonya karşılaşacak. Bu maçın canlı anlatımına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI | Fransa-Polonya maçı canlı izle, kaç kaç, kadrolar belli oldu mu?
CANLI | Fransa-Polonya maçı canlı izle, kaç kaç?

Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri bugün iki maçla devam ediyor. İlk maçta saat 18.00 seansında Fransa ile Polonya karşı karşıya geliyor. Bu mücadele TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.

Al Thumama Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı, Venezuela Futbol Federasyonu’ndan Jesus Valenzuela Saez yönetecek. Yardımcılıklarını Jorge Martinez ile Tulio Moreno yapacak.

Dünya Kupası’nda ikinci kez Fransa ile karşılaşmaya hazırlanan Polonya, daha önceki tek maçı 1982’de 3-2’lik skorla kazandı ve 1982 Dünya Kupası’nda üçüncü oldu. Polonya ile oynadığı son 7 maçı kaybetmeyen Fransa (3G,4B), son mağlubiyetini Ağustos 1982’deki hazırlık karşılaşmasında aldı.

Fransa-Polonya maçı 11’leri belli oldu!

  • Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Griezmann, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Giroud, Mbappe
  • Polonya: Szczesny, Bereszynski, Kiwior, Glik, Cash, Frankowski, S. Szymanski, Krychowiak, Zielinski, Kaminski, Lewandowski

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