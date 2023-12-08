CANLI| Galatasaray-Adana Demirspor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 15.hafta karşılaşmasında kendi evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Sarı-kırmızılılar, galip gelmesi halinde liderliğe yükselecek. Galatasaray-Adana Demirspor maçının canlı anlatımı haberin içerisinden takip edebilirsiniz.
18:48 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 20:02 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Galatasaray - Adana Demirspor
Galatasaray, Süper Lig 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor.
Saat 20.00'de başlayan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
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