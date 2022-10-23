CANLI | Galatasaray-Alanyaspor

Galatasaray, Süper Lig'de yaklaşık bir ay aranın ardından ilk kez taraftarının önüne çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar 11. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı Galatasaray - Corendon Alanyaspor karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek. Futbolseverler bu zorlu maçı beIN SPORTS 1'den takip edebilecek.
Galatasaray muhtemel 11'i;
- Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi
Alanyaspor muhtemel 11'i;
- Runarsson, Fatih, Furkan, Rassoul, Yusuf, Lusamba, Fer, Efkan, Efecan, Candeias, Hassan