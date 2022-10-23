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CANLI | Galatasaray-Alanyaspor

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı skoru, canlı istatistiklerini ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI | Galatasaray-Alanyaspor
Galatasaray-Alanyaspor

Galatasaray, Süper Lig'de yaklaşık bir ay aranın ardından ilk kez taraftarının önüne çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar 11. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı Galatasaray - Corendon Alanyaspor karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek. Futbolseverler bu zorlu maçı beIN SPORTS 1'den takip edebilecek.

Galatasaray muhtemel 11'i;

  • Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Alanyaspor muhtemel 11'i;

  • Runarsson, Fatih, Furkan, Rassoul, Yusuf, Lusamba, Fer, Efkan, Efecan, Candeias, Hassan
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